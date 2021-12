De Aftrap: Jack Tuijp vindt invloed van 'Team Jonk' bij FC Volendam te groot

Sinds trainer Wim Jonk de scepter zwaait bij FC Volendam maakt de club geen gebruik meer van de (technische) kennis van oud-spelers als Arnold Mühren, Kees Kwakman en Jack Tuijp. De voormalig topscorer zegt vanavond om 18.15 uur in De Aftrap dat het niet ongezond is dat 'Team Jonk' zo'n beetje alles voor het zeggen heeft binnen de club.

Deze week maakte FC Volendam bekent dat Ruben Jongkind en Jan Smit toetreden tot de directie van de club, terwijl oud-speler en advocaat Keje Molenaar de directie verlaat. Hij blijft als adviseur aan de club verbonden. Over de toekomst van Jonk is nog niks naar buiten gebracht. De oud-international had bij zijn aanstelling in 2019 als doel om de FC binnen drie jaar terug te brengen naar de eredivisie.

Dat het sinds de komst van Jonk en zijn stafleden sportief goed gaat bij FC Volendam juicht Tuijp toe, benadrukt hij.. Het gevaar zit 'm in het moment dat Jonk met zijn mensen vertrekt. "Het risico bestaat dat het dan als een kaartenhuis in elkaar valt."