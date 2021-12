Hoe Park21 een oplossing kan zijn voor woningnood onder studenten in de regio

Vier studenten van de Hogeschool van Amsterdam zien in Park21, een stuk grond tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, dé oplossing voor het woningtekort onder studenten. De plannen liggen al jarenlang op de vergadertafel bij het gemeentebestuur, maar worden steeds uitgesteld. Hét moment om in te springen, volgens de studenten.

Duizend tiny houses en een heuse studentencampus met supermarkt en sportschool zouden perfect binnen de plannen van Park21 vallen. Tenminste, als het aan de studenten Noah, Faouzia, Reinoud en Maud ligt.

"Het is voor studenten moeilijk om een betaalbare woning te vinden. De locatie is vaak te ver weg of de prijs is te hoog. Daar hebben wij zelf ook mee te maken gehad tijdens onze studie, terwijl je graag plezier wil maken en niet bezig wil zijn met dit soort randzaken", aldus de studenten.