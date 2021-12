Bewoners Plaza West boos om huurverlaging: "Ik had groter kunnen wonen"

Bewoners in het nieuwe appartementencomplex Plaza West in Haarlem zijn een handtekeningenactie gestart omdat ze het niet eens zijn met de huurverlagingen voor nieuwe huurders. Dat heeft de makelaar doorgevoerd. "Dat doen ze om het aan de man te brengen, omdat woningen nog leegstaan", aldus bewoner Natascha Idu. "Maar wij worden daar niet van op de hoogte gesteld."

Natascha was een van de eerste bewoners in het complex. Ruim een jaar geleden werden de eerste woningen opgeleverd. Omdat een groot deel van de appartementen eerder dit jaar nog niet verhuurd was, zijn de prijzen van de duurste woningen verlaagd. En dat schiet in het verkeerde keelgat bij de huidige bewoners.

Nieuwe vloeren

"We hebben een brief geschreven namens iedereen die hier nu woont en die naar MVGM, de makelaar die over het project gaat, verstuurd", aldus Natascha. "In de woningen die nog niet verhuurd zijn worden wijzigingen aangebracht om het aantrekkelijker te maken. Zo zien we dat er vloeren worden gelegd en dat is ons niet aangeboden. Het is niet netjes om dit te doen zonder ons te informeren en het is niet eerlijk dat wij die huurverlaging niet krijgen. Als ik dat van tevoren had geweten dan had ik misschien wel groter kunnen wonen."

Volgens een woordvoerder van MVGM is per 1 september de huur van alle woningen boven de 1.375 euro verlaagd. "Dit ging om 65 procent van de woningen. Ook de 42 huurders van de woningen in deze prijscategorie die al een huurcontract hadden getekend, hebben deze verlaging gekregen en zijn hierover geïnformeerd. De vloeren die in de woningen worden gelegd, worden tegen een overnamesom aan nieuwe huurders aangeboden. Zij 'krijgen' deze dus niet."

Parkeerprobleem

Naast de huurverlaging zijn de bewoners ook boos over het aanbod aan parkeerplekken bij de woningen. "Het terrein om het wooncomplex is van de Albert Heijn en is sinds drie weken niet meer vrij toegankelijk. Aan beide kanten van het terrein staan slagbomen en het kost 65 euro per dag om hier te staan. De ondergrondse parkeergarage van Plaza West is niet groot genoeg voor iedereen en alleen de grotere woningen hebben recht op een parkeerplaats. Het parkeerprobleem is hiermee begonnen want wij zoeken nu elders een plek."

MVGM zegt dat bewoners in de toekomst losse parkeerplaatsen kunnen huren. "Vooralsnog wordt hier geen gebruik van gemaakt omdat het omliggende parkeerterrein nu nog vrij toegankelijk is", aldus de woordvoerder.

In augustus stond bijna de helft van dit nieuwbouwcomplex nog leeg. Inmiddels zijn er nog veertien appartementen in het project beschikbaar.