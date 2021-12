De Peiling: alle boa's uitrusten met een wapenstok is een goed idee

Buitengewone opsporingsambtenaren in Noord-Holland gebruiken hun wapenstok opvallend weinig . Als proef kregen boa's in meerdere Noord-Hollandse plaatsen afgelopen jaar een wapenstok. De Nederlandse Boa Bond strijdt er al jaren voor alle boa's een wapenstok te geven. Zeker nu omdat volgens hen de agressie tegen handhavers in de coronatijd toeneemt.

In tien gemeenten verspreid over Nederland zijn buitengewoon opsporingsambtenaren het afgelopen jaar bewapend met een korte wapenstok. Het wapen zou de veiligheid van de boa's moeten vergroten. In Noord-Holland loopt deze pilot in de gemeenten Amsterdam, Alkmaar, Hoorn, Velsen en Zandvoort. De proef loopt bijna af, daarna wordt gekeken of handhavers een wapenstok wel echt nodig hebben.

Toenemende agressie

Tot nu toe zijn de stokken tijdens de proef niet veel ingezet. In Amsterdam is hij tot nu toe elf keer gebruikt, in Alkmaar en Zandvoort maar twee keer. De Nederlandse Boa Bond kijkt op van de cijfers, zij hadden verwacht dat de wapenstok vaker gebruikt zou worden. De vakbond wil graag dat boa's zo snel mogelijk een wapenstok krijgen, omdat volgens hen de agressie tegen handhavers in deze coronatijd toeneemt.

Uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum onder boa’s blijkt dat tijdens de coronacrisis 95 procent slachtoffer was van verbaal geweld, bijna 70 procent werd geïntimideerd en liefst zes op de tien kreeg te maken kreeg met fysieke agressie.

'Ook pepperspray is nodig'

Vooral de versoepeling van de regelgeving over wapenstokken bij boa's is volgens de vakbond belangrijk: "Kort gezegd, je moet nu eerst op je bek geslagen worden voordat je een wapenstok krijgt. Dat willen we graag omdraaien", vertelt vakbondsvoorvoorzitter Ruud Kuin.

De afgelopen jaren hebben boa’s veel gedemonstreerd voor verdedigingsmiddelen. Ruud Kuin stelde tijdens een demonstratie dat een wapenstok slechts een eerste stap zou vormen. ‘Een wapenstok is handig voor het uiteendrijven van grote groepen, maar ook pepperspray is nodig, voor mensen die flippen.’