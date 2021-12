Wijnmakerij creëert tegen regels en tradities in: 'Een beetje vloeken in de kerk'

Een wijnmakerij in Amsterdam-Noord waarbij 'tradities en regels niet hinderen', maar 'gekke dingen worden gedaan'. Daar zetten wijnmakers Tom Veugen en Remy Harrewijn 'met hart en nieren' op in. "Het is een beetje vloeken in de kerk, maar ik denk dat voor elke industrie en tijd we met zijn alle wel toe zijn aan wat vernieuwing", aldus Veugen.

Een Duitse Riesling mengen met een Spaanse Moscatel. In traditionele wijnlanden is dat als vloeken in de kerk, maar bij een Amsterdamse wijnmaker is het de gewoonste zaak van de wereld. "Wijn maken in Amsterdam betekent dat we niet gehinderd worden door tradities en regels die ons beletten gekke dingen te doen". Onder dat motto zijn Tom Veugen en Remy een paar jaar geleden gestart met een wijnmakerij in Amsterdam-Noord. Zelf maken De jonge ondernemers kopen bij wijnboeren in de bekende wijngebieden in Europa delen van de oogst op. Met vrachtwagens worden die druiventrossen naar Amsterdam gebracht waar de wijn gemaakt wordt. Het klinkt omslachtig en is wellicht wat inefficiënt, geeft Veugen toe, maar: "We zijn wijnmakers in hart en nieren, en willen de wijn daarom zelf maken".

Dat betekent dat ze zelf bepalen hoe lang een wijn op het vat moet rijpen en welke wijnen samen een mooie 'blend' opleveren. Het is een kwestie van veel proeven en uitspugen om tot het juiste resultaat te komen. Ze hebben daarbij wel de mogelijkheid om uit alle windstreken van Europa druiven te kopen en te verwerken. De mannen zijn wars van regels die gelden bij het maken van traditionele wijnen. Een Bordeaux moet al jarenlang aan bepaalde eisen voldoen om het begeerde keurmerk te krijgen. Maar Remy en Tom willen helemaal geen wijn met op het etiket 'appellation controlee'. Zij bedenken hun eigen smaken en experimenteren er op los met nieuwe 'blends'. Rijpend succes En niet zonder succes. Een paar jaar geleden begonnen ze voorzichtig met 5.000 flessen wijn. Een hoeveelheid waarbij het risico te overzien was. Maar inmiddels levert het bedrijf zo'n 100.000 flessen wijn per jaar. Met de productie in Amsterdam zitten de jonge wijnmakers ook dicht bij de consument en weten ze direct welke wijnen in de smaak vallen. Met hun eigen manier van wijn maken willen Remy en Tom de traditionele wijnwereld op zijn kop zetten. Zoals Uber de taxiwereld veranderde en Tesla de autofabrikanten het nakijken gaf met de elektrische auto, zo wil het stel de wijnwereld veroveren. Maar daar houdt dan ook iedere vergelijking met Elon Musk op.

En hoewel de stad nooit slaapt en telkens vraagt om nieuwe impulsen, zo zijn ook deze jonge ondernemers gebonden aan de regels van de natuur. "Wijn valt niet te haasten", aldus Veugen. "Een druif geeft maar één keer per jaar zijn vruchten af. Het wijn maken duurt tergend lang en je kunt maar één keer per jaar goed doen."