Noord-Holland NL V Hippiedrank wordt 'volwassen': Charlotte en Tom maken op grote schaal kombucha

Kombucha, een drankje dat wordt gebrouwen op basis van thee, was in de jaren 60 en 70 populair onder hippies die regelmatig naar India reisden. Het werd thuis in kleine hoeveelheden gemaakt, maar nooit bekend bij een groot publiek. Charlotte en Tom ontdekten het drankje ooit tijdens een reis door de Verenigde Staten en zagen de mogelijkheden.

Thuis in Amsterdam sloegen zij daarom aan het brouwen en hun huis veranderde al snel in een minibrouwerij waar de flessen tot in de slaapkamer stonden. Toen het huis nauwelijks nog bewoonbaar was en de situatie onhoudbaar, werd het tijd voor een belangrijk besluit. Beiden zegden hun vaste baan op en het eigen bedrijf werd een feit.

Quote "In principe kan iedereen kombucha maken, maar niet iedereen kan het ook lekker maken" Charlotte

Kombucha maken is volgens Charlotte helemaal niet zo moeilijk. Met thee, suiker en een bacteriecultuur van kombucha, kun je aan de slag. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook lekkere kombucha hebt. Het kost tijd om het juiste recept te vinden waarmee je ook in grotere hoeveelheden het drankje kunt maken, want de kopers van een flesje willen wel iedere keer dezelfde smaak. Na ettelijke verhuizingen in korte tijd hebben Charlotte en Tom nu een serieuze productiehal waar de kombucha in grote ketels gebrouwen wordt en in moderne machines de flesjes gevuld en verpakt worden. Naast de basissmaak zijn er inmiddels meerdere smaken ontwikkeld op basis van het aloude hippierecept. Online verkoop Aanvankelijk werd het drankje voornamelijk in de horeca verkocht maar corona, en de sluiting van de horeca, gooide roet in het eten. De omzet viel terug waardoor de toekomst opeens onzeker was.

Met een website en online verkoop is kombucha nu ook thuis te bestellen. Het heeft er ook voor gezorgd dat de ondernemers de stap naar het buitenland gezet hebben. Het drankje is nu in verschillende landen in Europa te koop. Het succes van kombucha schrijft Charlotte toe aan de hang naar gezonder en bewuster leven. Die trend zet door, en ook jongeren vinden het mooi dat er een alternatief is voor alcoholische drankjes.