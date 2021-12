Kledingcontainer moet het ontgelden, fractievoorzitter is 'vuurwerkvandalisme' zat

Dit weekend kreeg Chris de Meij, van verontruste bewoners, een melding binnen dat er op het Stan Kentonhof in Hoorn zwaar vuurwerk werd afgestoken. Toen de fractie polshoogte ging nemen, troffen zij een vernielde kledingcontainer aan. Gevolg: kledingstukken die niet meer draagbaar of bruikbaar zijn. "Waar is het fatsoen nog? Gewoon stoppen met vuurwerkvandalisme."

Een afgebrande kledingcontainer door ingeworpen vuurwerk op het Stan Kentinhof in Hoorn - Chris de Meij

Het hele vuurwerkgedoe houdt de gemoederen flink bezig in West-Friesland. De gemeente Medemblik werd de afgelopen maanden geteisterd door jongeren, die met zwaar vuurwerk prullenbakken opblazen. Overlast en vernieling door vuurwerk beginnen steeds 'normaler' te worden, zo blijkt. Iets waar niet iedereen op zit te wachten, aldus fractievoorzitter Chris de Meij. Want ook de gemeente Hoorn moest eraan geloven dit weekend: een kledingcontainer moest het ontgelden nadat er brand in was ontstaan door vermoedelijk zwaar vuurwerk. De dupe zijn De fractievoorzitter kreeg dit weekend van verontruste bewoners een melding binnen dat er op het Stan Kentonhof in Hoorn zwaar vuurwerk werd afgestoken. Toen de fractie polshoogte ging nemen, troffen zij een vernielde kledingcontainer aan. De container was, vermoedelijk door afgestoken vuurwerk, in brand gevlogen. De kleding die door inwoners op deze locatie wordt verzameld, liep daardoor brandschade op. "Kwetsbare mensen die deze kleding goed kunnen gebruiken, zijn hiervan de dupe. Dit soort acties kunnen we niet tolereren", zegt De Meij. Om die reden heeft hij raadsvragen gesteld aan het college B&W. "Want dit kan niet zo langer. Het moet stoppen", zo luidt zijn oordeel.