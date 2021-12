FC Volendam-trainer Jonk na deceptie in Helmond: "Totaal onnodig"

FC Volendam liet op bezoek bij Helmond Sport dure punten liggen in de strijd om het kampioenschap en voor de periodetitel. De lijstaanvoerder van de eerste divisie speelde met 1-1 gelijk in Noord-Brabant en dus was trainer Wim Jonk na afloop niet blij. "Zeer teleurstellend, maar dit soort wedstrijden zitten er tussen."

"Na de 1-0 moet je gelijk repareren. Gelukkig deden we dat goed en maak je voor de rust die gelijkmaker. Na de rust pakken we het goed op, maar het is teleurstellend dat je de kansen in de tweede helft niet afmaakt. We hebben ook niet voldoende ons ding kunnen doen", aldus de balende Jonk na afloop van het gelijkspel.