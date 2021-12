9 procent van reizigers uit Zuid-Afrika test positief, aandeel omikron-variant onduidelijk

Het is niet duidelijk in hoeverre de positief geteste reizigers besmet zijn met de omikron-variant. Feit is wel dat 'maar' een derde van de passagiers die aankomen op Schiphol uit Zuid-Afrika heeft zich deze week heeft laten testen bij de GGD-testvoorziening op de aankomstpier. Gelet op het relatief hoge percentage coronagevallen en het feit dat 'het merendeel van de passagiers waarschijnlijk gevaccineerd is', baart dit directeur Van de Velden van GGD Kennemerland zorgen.

"Het is van het grootste belang dat reizigers voor opstappen goed getest zijn én dat zij zich ook ná aankomst op Schiphol laten testen, als men in Nederland verder reist." Volgens Van de Velden kan alleen bij deze dubbele check de verspreiding van het virus onder controle worden gehouden.

De GGD Kennemerland blijft in ieder geval tot 11 december Nederlandse reizigers uit Zuid-Afrika testen op Schiphol.