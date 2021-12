Ravage is groot na afbranden van woongedeelte boerderij in Wijdenes

Er is weinig over van een deel van de vrijstaande boerderij aan 't Wuiver in Wijdenes, die gisteravond vlam vatte. De brand onstond in het woongedeelte van de boerderij. Gisteravond werd al bekend dat de brandweer het gedeelte van de boerderij niet meer kon redden.

De ravage na de brand is goed zichtbaar - Tom de Vos

De brandweer had gisteravond rond 22.50 uur de brand onder controle, maar door de vlammenzee is het dak van het woongedeelte gisteravond volledig ingestort. Hoewel er geen vlammen meer zijn, stijgt er ook in de ochtend na de brand nog steeds veel rook vanonder de puinhoop omhoog. Bekijk hieronder de beelden van de ravage:

De brand is inmiddels onder controle, maar het woongedeelte is zo goed als verwoest - NH Nieuws