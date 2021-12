Carnavalsvereniging Het Masker mag op forse subsidieverhoging rekenen

De subsidie wordt verdrievoudigd naar een bedrag van bijna 9115 euro. Dit geldt voor een periode van vier jaar (2022 tot en met 2025). "We zijn hier erg blij mee. Het biedt toekomstperspectief", vertelt voorzitter en tevens pr-man Eric Bot aan NH Nieuws/WEEFF. "Maar de subsidie is puur en alleen bedoeld voor de optocht", voegt hij eraan toe.

Optocht behouden

'Dit is aantoonbaar noodzakelijk om de jaarlijkse carnavalsoptocht te behouden', zo luidt het besluit van het college B&W. En dat is prettig, vindt Bot, want een hogere subsidie is nodig, omdat er steeds meer eisen worden gesteld. "Zo moeten we bijvoorbeeld verkeersregelaars en politie inzetten, meer dranghekken plaatsen en een ambulance stand-by hebben staan. Dat laatste is sinds een paar jaar."

"Dan hebben we het niet over een paar honderd euro", vervolgt hij. Ook zijn alle deelnemers en praalwagens verzekerd. "Dat moet ook van de verzekering."

Cultuurbewaking

In de afgelopen jaren zijn de kosten namelijk behoorlijk toegenomen, vertelt Bot. "Daarom hebben we ook om een verhoging gevraagd en die is volledig gehonoreerd. Het is een bevestiging dat deze optocht veel betekent voor de gemeente Hoorn. En dat is fijn."

Want weer een jaar geen carnavalsoptocht wil de voorzitter niet. "Dan gaan we terug in de tijd en dat is doodzonde."

De extra kosten worden gedekt uit de meerjarensubsidie voor Herberg Hoorn, die is komen te vervallen.