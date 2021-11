Voorbereidingen Zwaags carnaval in volle gang: "Als het aan ons ligt, gaat het door"

Als het aan de organisatie ligt, gaat de grootste carnavalsoptocht boven de rivieren - in Zwaag - gewoon door. De onderstellen zijn inmiddels van stal gehaald en de bouwschuren zijn alvast bevoorraad met piepschuim. "Na een jaar nietsdoen, begint het toch weer te kriebelen", vertelt voorzitter en tevens pr-man Eric Bot aan NH Nieuws/WEEFF. "Want we bestaan 55 jaar."

Carnavalsoptocht Zwaag - Het Masker

Ondertussen maakt carnavalsvereniging 'Het Masker' in Zwaag zich klaar voor een carnavalsfeest als vanouds, nadat corona vorig jaar roet in het eten gooide. "We hebben nog nooit eerder een carnavalsfeest moeten verplaatsen. Zo maken we nog eens wat mee", vertelt Bot. 'Heel wat in te halen' "Sommige groepjes die meedoen met de beroemde optocht zijn alvast begonnen met hun praalwagen." Mocht het dan toch zover zijn en alle signalen staan op groen, dan is de intocht van hoog niveau. "We hebben heel wat in te halen", zegt hij lachend. "Brabant en Limburg zijn daar niks bij." De prinsverkiezing in de Leuttempel, partycentrum de Witte Valk, staat op de agenda voor 18 december, de zogeheten Maskerquiz voor 14 januari, het jubileumfeest voor 5 februari en het carnavalsweekend is van 25 februari (Knapzakkenfeest) tot en met 1 maart (Dikke Dolle Dinsdag).