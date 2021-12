Brandstichter Castricums duingebied nog niet gepakt, schade loopt in de tonnen

De politie houdt rekening met een 'mogelijk verband' in de branden bij de vogelkijkhut, graafmachine en de rasternetten, omdat alle drie de branden in één nacht en in een relatief klein, 'dunbemenst' gebied plaatsvonden. Dat laat een politiewoordvoerder weten aan NH Nieuws.

De schade is groot: in totaal lopen de kosten op tot zo'n 365.000 euro, vertelt een woordvoerder van gebiedsbeheerder PWN aan NH Nieuws. Alleen al de afgebrande kijkhut en de schade aan het milieu kost 'tienduizenden euro's'. Daar komt nog de graafmachine van een aannemer die in opdracht van PWN werkte bij. "De kosten daarvan gaan wel richting de drie ton." De machine is volledig vernield.

Gebruik van auto's

De politie is er zeker van dat het om brandstichting gaat: "In een nat seizoen ontbrandt dit niet vanzelf", vertelt de politiewoordvoerder. "Forensisch onderzoek bevestigt dit."

Mogelijk hebben verdachten gebruik gemaakt van een auto. De politie roept mensen die in de nacht van maandag op dinsdag iets verdachts hebben gezien op zich te melden. "Mochten mensen één of meerdere auto's hebben zien rijden, vernemen wij dit graag."

'Een hele klap'

Eerder liet een woordvoerder van PWN aan NH Nieuws weten dat de brand bij de vogelkijkhut 'een hele klap' is. Dat komt voor een groot deel doordat de vogelkijkhut – met uitzicht op de watervogels in het Hoefijzermeer – kortgeleden helemaal is vernieuwd. Afgelopen voorjaar werd het officieel in gebruik genomen.

"In het opknappen van de hut was veel tijd gaan zitten en veel PWN-medewerkers waren erbij betrokken", aldus de woordvoerder dinsdag. "Zij moeten er wel even van bijkomen." De vogelkijkhut was vernoemd naar oud-boswachter Kees Duin, die in 1995 met pensioen ging.

Twee weken geleden werd er in dit duingebied ook al brand gesticht op de trap van de Papenberg. De brandweer heeft die brand kunnen blussen, maar er is desondanks flinke schade aan de trap.