Opgeknapte vogelkijkhut 'Boetje van onze Kees' afgebrand: "Voor ons een hele klap"

Ook zijn rasternetten, die werken als omheining voor de schapen, in de brand gestoken, meldt mediapartner Castricum 105. Gebiedsbeheerder PWN heeft aangifte gedaan en de recherche heeft sporenonderzoek in het duingebied verricht. "Voor ons is het een hele klap. Ik hoop dat het politieonderzoek ons duidelijk kan maken wat er precies gebeurd is", vertelt een PWN-woordvoerder aan NH Nieuws.

Dat het zo'n 'klap' is, komt voor een groot deel doordat de vogelkijkhut – met uitzicht op de watervogels in het Hoefijzermeer – kortgeleden helemaal is vernieuwd. Afgelopen voorjaar werd het officieel in gebruik genomen. "In het opknappen van de hut was veel tijd gaan zitten en veel PWN-medewerkers waren erbij betrokken", zegt de woordvoerder. "Zij moeten er wel even van bijkomen."

Of er een nieuwe hut zal worden neergezet, weet PWN nog niet. "Het is afgelopen nacht gebeurd, voor nu gaat alle aandacht naar het politieonderzoek. Daarna zien we weer verder."