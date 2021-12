Trap naar de top van de Keyserkerk is bijna klaar: "Het is een feestje vandaag"

"Het begon al hier in de kerk, daar moest je achter het orgel een hele steile trap op. Op sommige plekken moest ik zijwaarts omhoog, het waren gammele trappen en niet comfortabel", lacht Henkjan van Meer, de secretaris van de Stichting Toren Keyserkerk Beemster. Dat is binnenkort verleden tijd, want er is een nieuwe trap aangelegd.

Nieuwsgierige mensen kunnen pas volgend voorjaar naar boven, zegt Van Meer. "We zijn nu nog niet zover maar het is wel leuk om iedereen een inkijkje te geven in hoe ver we zijn gekomen. Je kan nu op een comfortabele manier naar boven lopen, de trappen zitten erin. Maar we willen er wel een beleving van maken, de mensen een stuk van de achtergrond van het werelderfgoed meegeven." In de Beemster is namelijk goed te zien hoe men het land heeft drooggelegd. In de video hieronder zie je hoe de situatie eerst was. Tekst loopt door onder de video

"De Beemster beleven is lastig als je op de grond staat", legt de burgemeester van Beemster Karen Heerschop uit. "Je weet dat je in werelderfgoed staat, maar is lastig om te zien. Als je van bovenaf kunt bekijken: dat raster is natuurlijk prachtig en met deze trap tot in de spits van de toren een mooie gelegenheid om te doen." Tekst loopt door onder de foto.

Een selecte groep mensen bekeek vandaag al het resultaat en hun reacties maakten Henkjan van Meer blij. En dat is aan hem te zien. "Het is een feestje vandaag. Ja, van dit soort projecten word ik als vrijwilliger erg vrolijk en trots."