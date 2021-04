Beemster Keyserkerk straks te beklimmen: werelderfgoed van boven te zien

"Als je die 32 meter omhoog hebt geklommen en je ziet dit, dat maakt me gewoon blij." Daniëlle Woudstra staat bovenaan de Beemster Keyserkerk en bekijkt het uitzicht. De voorzitter van VISIT Beemster wil anderen graag ook zo'n kijkje gunnen. Aan het eind van het jaar kan dat: in plaats van de kruip-door-sluip-door-route die er nu is, worden er vaste trappen geplaatst.

Woudstra legt graag uit waarom dat nodig is. "Droogmakerij de Beemster is werelderfgoed. Het landschap hier - de rechte wegen en sloten - kan je juist van bovenaf goed zien. Dat hadden we hier nog niet."

De weg die nu naar boven leidt is er een vol smalle trappetjes, veel dode vliegen en nauwe luiken. Straks komt er vanaf het voorportaal van de kerk een stabiele constructie te staan. De bedoeling is om onder begeleiding acht bezoekers per keer naar boven te leiden.

Krediet

Daarvoor vroeg VISIT Beemster - in samenwerking met de Beemster Keyserkerk en de Algemene Ondernemersvereniging Beemster Ondemer - een krediet van 175.000 euro aan bij de gemeente. Vorige week keurde de gemeenteraad dat goed. In een periode van twintig jaar wordt dat door VISIT Beemster terugbetaald.

Na flink kluswerk zou begin december de trap klaar moeten zijn. En dan? "Ik weet niet of ik als eerste naar boven ga", zegt Woudstra lachend. "Wel weet ik dat ik abseilend naar beneden ga. De burgemeester heeft ook toegezegd dat ze meegaat. Wij durven wel, tuurlijk."