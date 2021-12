De Peiling: het drugsbeleid in Nederland moet versoepeld worden

In Nederland gebruiken mensen dagelijks drugs, maar erover praten is voor mensen nog vaak een taboe. Daarom is vorige maand de campagne #NormaalOverDrugs gelanceerd. De initiatiefnemers vinden dat het praten over drugs genormaliseerd moet worden en willen aandacht vragen voor het huidige Nederlandse drugsbeleid.

In Nederland heeft ongeveer een kwart van de bevolking weleens drugs gebruikt, ruim 4 miljoen mensen. Het drugsgebruik is het hoogst bij de 20- tot 30-jarigen: bijna de helft heeft ooit gebruikt en ruim een kwart ook daadwerkelijk in het afgelopen jaar.

Volgens initiatiefnemers van de campagne #NormaalOverDrugs, werkt het huidige drugsbeleid niet. Ze roepen op om normaal te doen over drugs. "Als je drugs als normale producten beschouwt, kun je ook normale regels stellen. Regels over kwaliteit, veiligheid en gezondheid. Zet je oordelen opzij en voer een normaal gesprek over de redenen waarom mensen drugs gebruiken en de problematiek die eromheen hangt." Het gaat #NormaalOverDrugs er niet om het drugsgebruik te normaliseren: de initiatiefnemers vinden dat er normaal moet worden gepraat over drugs, bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting.

Manifest D66

Eerder stelde D66 samen met verslavingsdeskundigen een manifest op voor een soepeler drugsbeleid in Nederland. In plaats van hard optreden tegen nu nog verboden drugs als xtc, paddo’s, cocaïne en GHB, zou er een gereguleerde drugsmarkt moeten komen. Volgens de opstellers werkt het hard optreden tegen drugs averechts. Verder pleit het manifest voor meer voorlichting en betere hulpverlening aan drugsgebruikers.

Designerdrugs

Vorige maand werd er een nieuwe drug op de Opiumwet gezet: de designerdrug 3-MMC. Deze drug wordt ook wel gezien als de opvolger van 4-MMC, die in 2012 verboden werd. Maar de drugs ontwikkelen zich snel: het zal niet lang duren totdat de vervanger van 3-MMC klaar is. Het zijn drugs waarvan de effecten lijken op klassieke illegale (hard)drugs, zoals xtc, maar deze worden door scheikundigen een beetje aangepast. Dat zorgt ervoor dat ze niet onder de Opiumwet vallen en dus legaal zijn, maar daardoor is er ook weinig bekend over de inhoud, effecten en risico’s. Van de klassieke illegale drug xtc zijn de effecten en risico’s inmiddels wel onderzocht en bekend, maar ook deze drug wordt op de illegale markt verkocht.

Effecten coronamaatregelen

De coronamaatregelen hebben verschillende effecten gehad op het gebruik van drugs. In verschillende groepen van gebruikers zijn sommigen minder vaak gaan gebruiken, maar zijn anderen juist vaker gaan gebruiken. Bij middelen als ecstasy, amfetamine, GHB en alcohol wordt vaker een afname dan een toename in het gebruik gezien. Het gebruik van cannabis is vaker toegenomen, zowel onder jongvolwassenen als uitgaanders.