Toegenomen alcohol- en drugsgebruik baart kliniek zorgen: "Mensen lopen vast"

BUSSUM - De coronapandemie heeft het leven van veel mensen op z'n kop gezet. Dit heeft ervoor gezorgd dat een groep meer drank en drugs is gaan gebruiken. Uit onderzoek van het Trimbos Instituut blijkt dat bijna de helft van de cannabisgebruikers tijdens de eerste lockdown meer is gaan blowen. En een kleinere groep is meer gaan drinken. "Ik maak me heel erg zorgen over die toename en de problemen waar mensen mee kampen", vertelt Miriam Diekman, bestuurder bij verslavingskliniek 'Spoor 6'.

De cijfers liegen er niet om: 41,3 procent van de cannabisgebruikers is meer gaan blowen en van de drinkers is 11,0 tot 21,1 procent meer alcohol gaan nuttigen. Verveling wordt het vaakst genoemd als reden om meer en vaker gebruiken (respectievelijk 78,4 en 71,1 procent).

Toch is een toename van gebruik vaak niet tot één factor te herleiden. Uit onderzoek naar naar cannabisgebruik blijkt dat stress, mentale gezondheid en eenzaamheid allemaal voor ongeveer 30 procent meewegen.

Een groot deel van de groep die alcohol drinkt, geeft aan meer te drinken dan voor de coronacrisis, zo blijkt uit het onderzoek naar alcoholgebruik. Hierover maakt de verslavingskliniek zich zorgen. Sinds de lockdown heeft de kliniek dan ook meer aanvragen gekregen voor behandeling. "We kunnen ze helaas niet allemaal honoreren. Omdat de crisis vaak zo groot is dat de mensen echt een 'bed' moeten hebben. En wij hebben hier alleen dagbehandelingen", vertelt Diekman.

Crisis

Daarnaast merken ze bij de kliniek een toename in telefoontjes en crisisgevallen. "We krijgen meer paniekerige telefoontjes. En als je doorvraagt, hoor je dat er een heleboel mensen vastlopen vanuit eenzaamheid, depressief worden en meer gaan drinken. Dat bevordert je vrolijke gevoel ook niet", vertelt ze. "Dat is echt een heel groot pobleem wat groter is dan we beseffen."

Ze noemt het voorbeeld van mensen die voor de crisis tegen een alcoholprobleem aanzaten en nu niet meer naar kantoor hoeven. "Dus daar hoeven ze geen rekening meer mee te houden en beginnen ze dus vroeger thuis. Ook zien ze geen mensen meer en gaan in hun eentje drinken. Dat is echt geen fabeltje. Dat gebeurt."

Dan is er ook nog een groep die door de lockdown onder de radar blijft, omdat volgens Diekman voor veel mensen onduidelijk is of de verslavingszorg wel doorgaat tijdens de crisis. "Mensen gaan langer door met drinken en gebruiken omdat ze onvoldoende bewust zijn dat ze gewoon kunnen aankloppen. Maar verslavingszorg is essentiële zorg", benadrukt ze.

Toekomst

Het Trimbos Instituut verwacht dat een groep mensen een alcoholprobleem gaat krijgen als deze crisis voorbij is. "In periodes van economische recessies wordt er bijvoorbeeld vaak een toename van zwaar alcoholgebruik gezien met name onder mensen die werkloos zijn geworden. Ook mensen die in de lockdown aan een hoge mate van stress zijn blootgesteld zijn mogelijk gevoeliger om in de toekomst problemen door alcoholgebruik te ontwikkelen", aldus het onderzoek.

De bestuurder van de verslavingskliniek vreest ook het ergste en hoopt dat de lockdown snel voorbij is. "De kwetsbare groep moet natuurlijk beschermd worden, maar het lijkt nu zo te zijn dat het middel erger is dan de kwaal', zo besluit ze.