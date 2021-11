Koningin Máxima belooft Haarlemmer Kevin om Argentijnse hapjes bij hem te bestellen

Niemand minder dan koningin Máxima kwam vanmorgen naar Haarlem om daar het gerestaureerde Pieter Teylers Huis officieel te openen. Ze werd daar opgewacht door een klein groepje nieuwsgierigen, waaronder Kevin Halporn. De in Argentinië geboren Haarlemmer had namelijk een cadeautje voor de koningin.

In zijn bakfiets ligt een mandje met allerlei lekkere Argentijnse specialiteiten. "Er zit Dulce de Leche in, maar ook thee en zoetigheid als Bon O Bon." De beveiliging wil eerst wel even van Kevin weten wat zijn plan is en wat er in zijn pakketje zit. Hij krijgt uiteindelijk groen licht. "Je mag het overhandigen", zegt de beveiliger. En dan, om stipt 10.30 uur, komt de koningin aangereden, begeleid door enkele politiemotoren.

Kevin, geboren in Buenos Aires, runt in de Damstraat een Argentijnse delicatessenwinkel samen met zijn vrouw Myrte. De winkel heeft hij zelfs naar Máxima vernoemd. Vanmorgen rond 10.00 uur staat hij met zijn bakfiets en Argentijnse vlag te wachten voor de ingang van het Teylers Museum. "Ze komt heel dicht bij onze winkel in de buurt, dus ik dacht 'ik ga even langs'. Ik heb een cadeautje voor haar meegenomen", vertelt Kevin. "Ik denk niet dat ze meekomt naar de winkel. Die kans is echt één procent."

Nadat koningin Máxima de directeur van het Teylers Museum heeft begroet, staat ze ineens voor Kevin. Die heeft zijn Argentijnse vlag inmiddels om zijn schouders gehangen. Een kort intermezzo in het Spaans volgt. Kevin vertelt dat hij de eigenaar is van een winkel en wat blijkt: de koningin had al van hem gehoord.

Hij overhandigt zijn cadeau en neemt met de koningin even door welke Argentijnse specialiteiten er allemaal in zitten. "Misschien ook voor uw kinderen", zegt Kevin. "Allemaal hele lekkere dingen. Ik ga een keer bij jou take-away bestellen", zegt de koningin tot slot en loopt dan bij het museum naar binnen. Kevin moet duidelijk even diep ademhalen, dit overstijgt zijn stoutste dromen.

'Helemaal perfect'

Eenmaal bijgekomen, blikt de Argentijnse Haarlemmer even terug. "Het is gelukt, het was helemaal perfect. Ze zei niet alleen maar 'hallo', maar we hadden een gesprek. Volgens mij is ze vooral blij met de Dulce de Leche, een soort karamelpasta. En ze zei dat ze take-away bij ons gaat bestellen, dus fingers crossed", lacht Kevin. Dat was een uur in de regen wachten meer dan waard. Nu maar wachten op een belletje uit Den Haag.