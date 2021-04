Teylers Museum ontdekt twee Bernini's: "Dichter bij de meester kom je niet"

Met tekeningen van Michelangelo, Da Vinci en Rembrandt ben je natuurlijk wel wat gewend, maar toch is Teylers Museum in extase nu in de collectie twee tekeningen zijn ontdekt van de Italiaanse barokkunstenaar Bernini. Conservator Terry van Druten: "Ze zijn ongelooflijk mooi. Het is heel speciaal. Dichter bij een kunstenaar kan je niet komen."

Teylers Museum heeft met de twee Bernini's lange tijd een grote, onbekende schat in huis gehad, want de tekeningen behoren tot een collectie tekeningen die 230 jaar geleden al uit Italië zijn aangekocht. Bernini-kenners oordeelden in 1930 nog dat de twee tekeningen van een leerling moeten zijn geweest. Het gaat om de tekeningen Allegorie op het Heilige Bloed van Christus en Een kind met een beschermengel.

Louvre

Nu kunnen twee bladen echter toch overtuigend aan Bernini worden toegeschreven. De ontdekking werd gedaan door Carel van Tuyll van Serooskerken tijdens onderzoek voor een nieuwe bestandscatalogus over Italiaanse tekeningen uit de zeventiende eeuw in Teylers Museum. Van Tuyll, voormalig (hoofd)conservator van Teylers Museum en hoofd van de afdeling prenten en tekeningen in het Louvre, deed meer dan twintig jaar onderzoek naar dit deel van de collectie, bestaande uit 900 tekeningen.

Conservator Van Druten noemt Bernini 'een van de grote namen uit de kunstgeschiedenis'. "De grootste naam uit de Barok. Een van die kunstenaars die je alleen bij zijn achternaam hoeft te noemen. Wij zijn dan ook ontzettend blij dat wij tekeningen van hem in ons bezit hebben."

Sint Pietersplein

Bernini is vooral beroemd geworden met zijn dynamische, levensechte beeldhouwwerken. Als kunstenaar en architect heeft hij een grote stempel gedrukt op Rome. Het ontwerp van het Sint Pietersplein is van zijn hand en overal in Romeinse musea, kerken en fonteinen is zijn werk te bewonderen. Hij was volgens Teylers Museum ook een voortreffelijk tekenaar. Curator Van Druten: "De tekeningen zijn zo ongelooflijk mooi en heel origineel. Wat ons betreft is het een must voor elke kunstliefhebber om de tekeningen te komen bekijken."

De werken zijn, onder voorbehoud, van 17 juli tot en met 7 november te zien in het Prentenkabinet in de tentoonstelling Barok in Teylers.