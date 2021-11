13 jaar cel geëist voor vermoorden en dumpen man in water van Mooie Nel

Het lichaam van de Arubaanse Gregori Lindomar Maduro werd op 7 april 2020 gevonden in het water, gewikkeld in camouflagezeil. Voorbijgangers zagen het lichaam in het water drijven, niet ver van een loods waar hij een slaapplaats had. Justitie verdenkt de 34-jarige Mitchell van R. van moord danwel doodslag, door opzettelijk op het slachtoffer te schieten met een vuurwapen, waardoor hij overleed.

Ook verdenkt het Openbaar Ministerie (OM) Mitchell van R. ervan het lichaam vervolgens met een medeverdachte 'als oud vuil' in de Mooie Nel te hebben gedumpt. "Als het lichaam niet was ontdekt, hadden familie en vrienden nooit afscheid kunnen nemen. Het OM laat dit zwaar meewegen; de verdachten hadden ook kunnen kiezen om het lichaam op een vindbare plaats achter te laten", aldus de officier van justitie.

Machinegeweer

Het OM ziet Mitchell van R. als iemand die zich in criminele kringen ophoudt en 'zich bewust en zwaar wapent tegen de mogelijke confrontaties'. Volgens het OM zou Mitchell van R. na de moord en het dumpen van het lichaam een machinegeweer hebben aangeschaft, een kalasjnikov. Dat is een zwaarder wapen dan hij voor de moord gebruikte. Ook wordt hij verdacht van het bezit van drugs. Bij hem thuis zijn vorig jaar juni grote hoeveelheden MDMA en cocaïne gevonden.

Tegen een 34-jarige man uit IJmuiden, die ervan verdacht wordt samen met Mitchell van R. het lijk in de Mooie Nel te hebben gedumpt, eiste justitie een jaar cel. Na de dood van het slachtoffer zou hij samen met Van R. hebben bedacht hoe het lichaam kwijtgemaakt kon worden.