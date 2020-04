Lichaam gevonden in water bij Haarlem

Het lichaam is in het water gevonden. De recherche is ter plaatse en doet rondom het Paviljoen onderzoek. Verder kan er nog weinig gezegd worden over wat er is gebeurd.

De politie kan alleen vertellen dat ze in actie zijn gekomen nadat er een melding binnen kwam. Een omstander heeft het lichaam dus gevonden.

Op foto's is te zien dat de politie rondom het paviljoen waar het lichaam is gevonden, druk bezig is.