De koploper krijgt van trainer Wim Jonk een kleine voldoende: "Ik ben zuinig"

Een 3-0 overwinning op FC Den Bosch dat de laatste weken in een prima vorm steekt. Inmiddels is FC Volendam in de competitie al vijftien wedstrijden op rij ongeslagen en toch blijft FC Volendam-trainer Wim Jonk kritisch. "We kunnen zoveel beter."

Welk cijfer krijgen de leerlingen van de meester? - NH Sport/Edward Dekker

Quote "Ik ben blij dat ik vaak speel, maar ik ben geen zekerheidje. Nee, zo wil ik het niet noemen." FC Volendam-speler Calvin Twigt

De jonge Calvin Twigt is dit seizoen een zekerheidje in de basis bij FC Volendam. Al voelt de 18-jarige dat zelf niet zo. "Ik ben geen zekerheidje. Nee, zo wil ik het niet noemen." Toch stond hij in veertien van de zeventien wedstrijden in de basis. In de overige drie duels was hij invaller. Tekst gaat verder onder de video.

Calvin Twigt valt niet meer uit de basis weg te denken - NH Sport/Edward Dekker

Jonk vond dat de middenvelder in de tweede helft duidelijk beter was dan ervoor. "Ik heb in de rust gezegd dat ik hem vrij matig vond spelen. Hij moet in een aantal dingen nog stappen maken. Sneller handelen en niet de moeilijkste weg kiezen. Soms wil hij het te mooi doen en mislukken dingen. Ga eerst simpele dingen goed doen."

Quote "Spelers die niet spelen, zijn ontevreden. Dat moet ook." FC Volendam-trainer Wim Jonk

De ontwikkeling van Twigt zorgt er mede voor dat middenvelders Alex Plat en Samir ben Sallam veel minder speeltijd krijgen dan eerder in het seizoen. Jonk: "Je weet dat spelers die niet spelen ontevreden zijn. Dat moet ook." Tekst gaat verder onder de video.

Wim Jonk maakt andere keuzes dan begin dit seizoen - NH Sport/Edward Dekker

Na een goed half uur spelen had Twigt tegen Den Bosch op weergaloze wijze de 1-0 op zijn schoen, maar doelman Wouter van der Steen weigerde mee te werken aan deze 'wereldgoal'. Tekst gaat verder onder de video.

Calvin Twigt had bijna een wereldgoal gemaakt - NH Sport/Edward Dekker

Vrijdag gaat koploper FC Volendam bij Helmond Sport op bezoek en zou het de tweede periodetitel kunnen binnenhalen. Uiteraard is die wedstrijd live op NH Radio te horen.

