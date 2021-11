Spikes onder je motor en gaan: Niek (18) doet mee met het EK IJsspeedway

Hij is een van de enige vier ijsspeedracers van ons land: de 18-jarige Niek Schaap uit Julianadorp. Trainen doet hij elk jaar op een bevroren meer in Zweden, dit jaar met het Europees kampioenschap op het oog, op 4 december in Polen.

Voor zijn trainingen is Niek afhankelijk van het buitenland, in zijn geval Zweden. Daar rijdt hij ook wedstrijden voor een Zweedse club, die hem daarvoor gevraagd heeft. "Met meerdere coureurs trainen we op een meer daaro, met een meter dik ijs. Of op een wedstrijdbaan."

Het is een speciaal gebouwde motor, vertelt Niek op NH Radio: 500cc, één cilinder en banden met spikes van 2,8 cm lang. Met vier man rijden ze op een baan van 500 meter vier rondjes: "Op het rechte eind gaan we wel 130 kilometer per uur, zonder remmen", zegt Niek trots.

Is het voor Niek niet makkelijker om in Zweden te gaan wonen, als hij zo afhankelijk is van de kou? "Ik zou het zelf graag willen, maar ik studeer nog", zegt hij. "Je laat dan alles in Nederland achter, en dat kan niet zomaar. Zonder diploma kun je tegenwoordig bijna niet meer werken."

EK

Op 4 december, zijn negentiende verjaardag, rijdt Niek het EK IJsspeedway in Polen. Hij schat zijn kansen nog niet te hoog in, want hij heeft nog 'totaal niet kunnen trainen', al doet hij in de zomer wel een andere motorsport, zonder spikes en ijs. "Maar dat kan ik niet vergelijken met ijsspeedracen, dat is driften op gravel, zeg maar."

Maar geen prijs, vindt hij ook niet erg. "Dan ben ik de ervaring al rijker", zegt Niek nuchter. "En dan in april hebben we hopelijk nog - als het doorgaat met corona - de IJsspeedway in Heerenveen in Thialf."

Hoe dan ook behoort hij al tot de vier beste ijsspeedracers van Nederland. "Haha, ja, die plek heb ik al binnen, dat is wel mooi!"