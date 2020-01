Bart (20) uit Julianadorp is 's werelds jongste deelnemer aan WK ijsspeedway

JULIANADORP - Hij was nog maar 15 toen hij voor het eerst met een motor over het ijs heen reed. Dit jaar mag de inmiddels 20-jarige Bart Schaap uit Julianadorp meedoen aan het WK ijsspeedway. Hij is de jongste deelnemer. "Het is een jongensdroom die uitkomt", zegt hij tegen NH Nieuws.

Benieuwd wat ijsspeedway eigenlijk is? NH Nieuws maakte een paar jaar geleden een item over Bart Schaap en zijn sport:

"Ik was net wakker en kreeg een telefoontje. Ze vroegen me of ik een wildcard wilde hebben. Ik was zo verbaasd dat ik vroeg of ik straks kon terugbellen." Maar al snel wist hij zeker dat hij mee zou doen aan het WK. "Ze geven de kans om mezelf te bewijzen en zo'n kans sla je niet af."

Een kwalificatiewedstrijd voor het WK werd kort geleden afgelast vanwege een gebrek aan ijs. Opties om de wedstrijd te verplaatsen naar een andere datum of locatie waren er niet. Bart dacht dat hij zich daardoor niet meer kon kwalificeren voor het WK, maar de teleurstelling veranderde vorige week maandag in een heel ander gevoel. Er werd besloten twee wildcards te geven aan racers die zich niet hadden geplaatst.

Als klein jongetje keek Bart al als er werd geracet in Assen. Maar hij moest nog lang wachten. De sport is best gevaarlijk en de meesten beginnen niet voor hun vijftiende. Ook Bart begon toen en is nu vijf jaar ijsspeedwayer. "Mijn droom was om aan de sport deel te nemen, maar de kans is minimaal omdat het veel kost en je nergens om de hoek kunt trainen."

Dat maakt oefenen ook erg lastig. Uit de wielen van de motor waarmee racers het ijs opgaan steken een soort spijkers, omdat je anders direct zou uitglijden. Kunstijsbanen zijn niet erg happig op het organiseren van wedstrijden. "Je rijdt het ijs ontzettend kapot. Je maakt gaten van 10 tot 20 centimeter." De meesten die de sport beoefenen, zijn daarom vaker te vinden op natuurijs, maar in Nederland ligt dat er zelden. "Dan moet je naar Zweden of Rusland. Daar heb je natuurijs." Afgelopen jaar reisde hij daarom af naar Rusland, maar het overgrote deel van de tijd traint hij in de sportschool.