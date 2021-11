Pand Koekenbier staat nog maanden te verpauperen door vleermuisonderzoek

Er is allang een sloopplan en vage schetsen voor nieuwbouw, zegt de eigenaar tegen Alkmaar Centraal, maar door een onderzoek naar de beschermde dieren duurt het zeker nog maanden voordat er schot in de zaak komt.

In 2019 sloot het bekende grand café haar deuren voorgoed. "Het is pijnlijk. Het is mijn kindje, maar ik kan niet anders", vertelde uitbater Jeroen van der Ham destijds aan NH Nieuws. Maar sindsdien is er eigenlijk weinig gebeurd, tot een paar weken geleden.

Keet en containers!?

Toen tonden er ineens een keet en containers: zou het dan nu gaan gebeuren? Maar die verdwenen weer en het werd stil. "We willen het slopen en hebben ook een sloopbrief", zegt Peter van Oeveren, van pandeigenaar BPD. "Maar de Omgevingsdienst is gevraagd om een flora & fauna onderzoek te doen, vanwege de vleermuizen die ze er verwachten."

Het pand gaat snel achteruit, stelt Van Oeveren. "Ik was net met de gemeente in gesprek, omdat er weer ingebroken was. Maandag wordt het pand opnieuw dichtgetimmerd."