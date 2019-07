Alkmaars horecabegrip Grandcafé Koekenbier sluit deuren definitief: "Niet meer draaiende te houden"

ALKMAAR - Grandcafé Koekenbier aan de Alkmaarse Kennemerstraatweg gaat op 1 december dicht. De eigenaar van het pand heeft het verkocht. Er zouden appartementen worden gebouwd. "Het is pijnlijk. Het is mijn kindje, maar ik kan niet anders", vertelt uitbater Jeroen van der Ham aan NH Nieuws.

Het gebouw was 'op', zo legt hij uit. "Er was achterstallig onderhoud. Alles ging kapot. De verhuurder wilde niet meer investeren. Ik had er bijvoorbeeld graag nieuwe toiletten in gebouwd, of hotelkamers. We hebben er als team alles aan gedaan, maar het opknappen was gewoon te duur." Hij heeft al zijn personeel inmiddels ingelicht. In 2020 wordt het pand gesloopt.

Grandcafé Koekenbier bestaat ongeveer al sinds 1941 (de exacte datum is niet helemaal duidelijk). Daarvoor was het een bondscafé en een clubhuis. Van der Ham huurde het pand aan de Kennemerstraatweg sinds 2013 van zijn ouders. Die hebben het verkocht aan een projectontwikkelaar. "En je zou zeggen dat de lijntjes dan kort zijn. Ik kan wel met ze praten, maar ze konden het niet meer draaiende houden. Het is zoals het is. Met een familieruzie of rechtszaken schiet ik ook niets op."

Verdriet

De beslissing stemt hem verdrietig. "Het is echt een bijzonder bedrijf. De meeste horecazaken hebben een bepaald publiek, maar bij Koekenbier was het juist zo dat iederéén er kwam." Er waren bruiloften, verjaardagen, dansavonden en debatten, maar er kwamen ook veel mensen wat eten of drinken vanwege een minder vrolijke reden.

"Wij krijgen heel veel gasten die eigenlijk in het ziekenhuis hierachter moeten zijn", vertelt Van der Ham. "Een gezin waarvan de vader terminaal is en in het MCA ligt; dan komen zij hier vier maanden lang, tussen bezoeken door, lunchen en avondeten. Je bouwt dan echt een band op en kent ze bij naam. Dat maak je met elkaar mee. Dochters die net hun moeder hebben begraven, ook zij komen voor een bakkie."

Tachtig jaar

"Laatst was hier een man van 88 jaar, met zijn kleinzoon van 8. Hij zei tegen het mannetje: 'Ik kwam hier tachtig jaar geleden al, toen ík acht was'. En is het precies hier: iedereen heeft herinneringen. Koekenbier is 'oh ja, weet je nog?', Koekenbier hoort bij Alkmaar."

Van der Ham hoopt dat de vaste gasten de komende maanden gewoon nog blijven komen. "De geplande feesten en partijen gaan gewoon door. We blijven knallen tot 1 december. Misschien sluiten we zelfs wel af met een feestweek. Maar het blijft pijnlijk."

Voor de geïntereseerde in eventuele meubelstukken van Koekenbier: Van der Ham wil een veiling organiseren nadat de zaak is gesloten.