Alle hens aan dek op Schiphol door nieuwe coronavariant: testen vóór paspoortcheck

De GGD Kennemerland voert per direct coronacontroles in op Schiphol. Passagiers uit zuidelijk Afrika zullen al vóór de paspoortcontrole gecontroleerd worden op het virus. Dit vanwege een nieuwe variant die is opgedoken in het gebied.

NH/AT5, Doron Sajet

De maatregel wordt genomen op verzoek van minister Hugo de Jonge. Eerder vandaag maakte hij bekend dat er vanaf 12.00 uur een vliegverbod komt voor vluchten uit zuidelijk Afrika. Vanochtend zijn twee vluchten uit Zuid-Afrika aangekomen op Schiphol. De passagiers wachten nog op toegang tot het gebouw. De GGD Kennemerland heeft direct maatregelen genomen en medewerkers zullen passagiers voor de paspoortcontrole checken op het virus. Volgens NH Nieuws-luchtvaartverslaggever Doron Sajet wordt dat mede gedaan om de testlocatie op P4 te ontlasten. Daar is het door de oplopende coronabesmettingscijfers sowieso al heel druk. "Het zou een lastige logistieke operatie worden om die passagiers veilig naar P4 te krijgen", aldus Sajet. Repatriëring KLM laat in een reactie weten in overleg te zijn met de overheid en de nationale en internationale gezondheidsdiensten over wat te doen met de geplande vluchten. "Er wordt gekeken of er gerepatrieerd moet worden en of de vluchtuitvoering helemaal moet worden gestaakt met Zuid-Afrika", zegt een woordvoerder. De vlucht naar Johannesburg van vanochtend heeft flinke vertraging en het is nog niet duidelijk of deze vertrekt. Volgens Sajet staan veel journalisten de passagiers uit Zuid-Afrika op te wachten in de aankomsthal. "Die kunnen nog heel lang wachten, want eerst moet iedereen getest worden", zegt Sajet.

NH Nieuws / Doron Sajet