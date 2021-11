SP wil opheldering van ministers over 'beveiligingslek' Schiphol

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over een lek in het systeem dat op Schiphol boardingpassen scant. Kamerlid Mahir Alkaya stelt de vragen naar aanleiding van een reportage van omroep PowNed, waarin een verslaggever met een nep-instapkaart voorbij de scanpoortjes kon komen. Schiphol is op de hoogte en benadrukt dat het niet om een beveiligingslek gaat, zoals wordt geclaimd door de omroep.

PowNed claimt in de reportage dat het gaat om een beveiligingslek op Schiphol, maar een woordvoerder van de luchthaven bestrijdt dat. "We weten dat dit kan, maar het zegt niets over de beveiliging." Volgens Schiphol voorkomen medewerkers van de beveiligingscontrole dat verboden en gevaarlijke goederen, zoals wapens en drugs kunnen worden meegenomen.

In de reportage toont PowNed aan dat er op eenvoudige wijze online instapkaarten zijn te downloaden, waarmee met een willekeurige passagiersnaam en bestemming door de scanpoortjes kan worden gelopen. De verslaggever regelt voor zichzelf een nep-boardingpass naar Barcelona en kan met de bijbehorende qr-code een scanpoort in Vertrekhal 1 openen.

De verklaring van Schiphol gaat er bij SP-Kamerlid Alkaya slecht in. "De beveiligers gaan er nu vanuit dat iedereen die daar rondloopt, daar ook hoort te zijn", laat Alkaya aan NH Nieuws weten. "Dit kunnen ze er niet bij hebben. De werkdruk is al hoog genoeg."

Veiligheidsrisico

Het Kamerlid heeft de demissionaire ministers van Infrastructuur en van Justitie om opheldering gevraagd. Alkaya wil weten wie er verantwoordelijk is voor het plaatsen van de poortjes en wat er gaat worden ondernomen om het lek in het systeem aan te pakken. Hij vindt het een veiligheidsrisico voor zowel passagiers als het personeel.

Volgens Schiphol is het onmogelijk dat er met een nep-boardingpass kan worden ingestapt in het vliegtuig, onder andere dankzij passagierslijsten. De verslaggever van PowNed, die was uitgerust met een verborgen camera in haar bril, nam de proef op de som in het Schengendeel van Schiphol. Als ze eenzelfde poging had gedaan bij het non-Schengengebied, was ze ook gestuit op de paspoortcontrole van de marechaussee. Voor de reportage was het niet de bedoeling van de verslaggever om te proberen een vliegtuig in te komen.

Ondermijning

Schiphol vermoedt niet dat het lek de kans op het smokkelen van drugs verhoogt. De luchthaven neemt deel aan een grote campagne tegen ondermijning, waaronder de aanpak van het ronselen van personeel dat drugs smokkelt, dankzij zwakke plekken op de luchthaven.

'Voorbij de douane'

PowNed claimt ook 'voorbij de douane' te zijn gekomen met de nep-instapkaart, maar dat is feitelijk onjuist. Vermoedelijk bedoelt de omroep daarmee de beveiligingscontrole waar nooit om een instapkaart wordt gevraagd. De douane controleert inkomende passagiers steekproefsgewijs in de aankomsthal onder andere op het invoeren van verboden goederen, verschuldigde belastingen of vals geld.

