'Zeker 80.000 vliegtuigpassagiers zaten nabij besmettelijke medepassagiers'

Zeker 80.000 passagiers op vluchten naar Nederlandse luchthavens hebben de afgelopen zestien maanden in de buurt gezeten van een medereiziger met een coronabesmetting. Dat meldt de Volkskrant . De krant vroeg de cijfers op bij de GGD Kennemerland, die een zogenaamd 'vliegtuigcontactonderzoek' heeft gedaan.

Daaronder vallen passagiers die in twee rijen rondom de reiziger zaten, en bemanningsleden die intensief contact hebben gehad met een besmette passagiers. Het is niet duidelijk hoeveel medepassagiers daadwerkelijk corona op een vlucht hebben opgelopen.

In een kwart van de gevallen kon de GGD in contact komen met medepassagiers van besmette reizigers. Sinds juni vorig jaar zaten tenminste 11.488 met corona besmette passagiers op vluchten naar Nederland. Van de ruim 80.000 medepassagiers bereikte de GGD er 19.500.

