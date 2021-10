Geen gratis zelftests meer voor reizigers op Schiphol

Sinds vrijdag kan ook er niet meer gratis worden getest vóór de vliegreis. De hele zomer mochten vakantiegangers een gratis PCR- of antigeentest doen bij een teststraat naar keuze. Wereldwijd verplichten nog veel landen een coronatest bij binnenkomst, ongeacht of iemand gevaccineerd is of niet. Vanaf morgen moet er ook weer betaald worden voor een zelftest.

De overheid adviseert alle reizigers die in Nederland aankomen om voor de zekerheid zo'n zelftest te doen. Harm Groustra van de GGD Kennemerland is niet bang dat veel minder reizigers zichzelf zullen gaan testen, nu ze er weer voor moeten betalen. "Ik denk dat de meeste Nederlanders de urgentie wel snappen. Dat als ze gaan reizen, het ook verstandig is om een zelftest te doen."

Bij de gates, bagagebanden en in de aankomsthal werden vandaag de laatste gratis zelftests uitgedeeld.