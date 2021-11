Stemmen geteld, zetelverdeling bekend, maar onvrede over magere opkomst: "Wel jammer"

Nu alle stemmen zijn geteld, is de zetelverdeling in de Purmerendse raad duidelijk. Stadspartij-Beemster Polder Partij (Stadspartij/BPP) en de PvdA zijn de grote winnaars. Burgemeester Don Bijl sprak van een teleurstellende opkomst: het percentage stemgerechtigden dat een stem heeft uitgebracht is 32,4 procent.

"Het is algemeen bekend dat de opkomst voor herindelingsgemeenten moeilijk boven de 35 tot 40 procent komt, toch ben ik teleurgesteld. Het is jammer," vertelt burgemeester Bijl aan RTV Purmerend. "Ik had gehoopt op meer."

"Vertel me wat we hadden moeten doen. Als ik de afgelopen weken om me heen keek, zag ik overal borden"

Of er meer gedaan had moeten worden om meer mensen naar de stembus te trekken. "Vertel me wat we hadden moeten doen. Als ik de afgelopen weken om me heen keek, zag ik overal borden. Er waren verkiezingskranten en er werd allerlei informatie verstrekt door RTV Purmerend. Ook waren alle lijsttrekkersdebatten erg professioneel."

Bijl: "Dit is de uitgelezen mogelijkheid voor Purmerenders en Beemsterlingen om hun stem te laten horen. Ik zeg niet dat je de komende jaren niks mag zeggen, wanneer je niet gestemd hebt. Vroeger was stemmen een plicht, daar is bewust van afgezien. Mensen hoeven niet te komen, maar het is wel jammer."

Uitslag

Stadspartij boekte in totaal negen zetels, drie meer dan haar huidige aantal. De PvdA krijgt vijf zetels, twee meer dan ze nu heeft.

De winst van Stadspartij/BPP en PvdA gaat ten koste van veel partijen, waarbij Leefbaar Purmerend het grootste verlies lijdt en van de drie zetels er slechts één overhoudt. CDA, D66, GBP en de PVV verloren er allemaal één. Van de nieuwkomers komen FVD en PB21 met respectievelijk twee zetels en één zetel in de raad. De definitieve zetelverdeling ziet er als volgt uit:



Stadspartij 9

PvdA 5

VVD 4

AOV 3

D66 3

CDA 3

GroenLinks 3

PVV 2

FVD 2

Leefbaar Purmerend 1

GBP 1

PB21 1

Winnaar Coen Lageveen, de lijsttrekker van de Stadspartij/BPP reageert verheugd. Lageveen: "Ik ben trots op het team en op het behaalde resultaat. De partij is nog nooit zo groot geweest."