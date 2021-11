Twee keer zoveel startersleningen uitgegeven in gemeente Haarlem

Nadat de gemeente de aanvraag op bepaalde basisvoorwaarden heeft toegewezen, gaat de aanvraag naar het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Zij beoordelen de aanvraag uiteindelijk.

In 2020 werd er in Haarlem twintig keer zo'n klap gegeven aan starters, blijkt uit cijfers van het SVN. Dat aantal is in 2021 met 46 ruim verdubbeld. De stijging zou volgens de gemeente kunnen komen omdat de kostengrens per dit jaar van 230.000 naar 325.000 verhoogd. Meer mensen kunnen er dus gebruik van maken.

Ook heeft wellicht de afschaffing van de overdrachtsbelasting voor jongeren tussen 18 en 35 jaar (sinds 1 januari 2021) effect op gehad op meer aanvragen. Volgens cijfers van de gemeente wordt een aanvraag vrijwel altijd toegewezen.

Voordelen voor starters

De starterslening komt bovenop de hypotheek, is nooit hoger dan 30.000 euro en bedraagt maximaal 20 procent van de aankoopprijs. Over de eerste drie jaar van de lening hoeft er geen rente te worden betaald. Om daarna snelle aflossing te stimuleren is de rente niet veel hoger dan bij een normale lening.

En er worden volgens cijfers van de gemeente 'in verhouding veel leningen snel afgelost. Bijna de helft van de starters (47 procent) lost binnen vijf jaar de Starterslening af, het andere (grotere) deel van de starters (53 procent) doet dit pas na een langere periode'.

Hoorn koploper

In de omliggende steden zijn er wisselende aantallen. Zo zijn er in de Haarlemmermeer 71, Alkmaar 22 en Hoorn 79 startersleningen verstrekt in 2021. Die laatste is opvallend, omdat Hoorn volgens het CBS 74.024 inwoners heeft. Dat is beduidend minder dan de 162.722 inwoners van Haarlem.

In Nijmegen en Breda, met zo'n 180.000 inwoners, hebben 33 en 35 starters een lening gekregen. In Amersfoort zijn er meer starters die gebruik hebben gemaakt van de lening. Daar hebben 52 nieuwe huiseigenaren een lening ontvangen. Haarlem hangt daar met 46 startersleningen tussenin.

Voorwaarden

Om een starterslening te ontvangen moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Eerst controleert de gemeente Haarlem de basisgegevens (bijvoorbeeld: woon je in Haarlem, sta je hier ingeschreven en woon je in een huurhuis). Vervolgens gaat de aanvraag naar SVN die de aanvraag controleert op de cijfers. Verdien je bijvoorbeeld niet te veel en wordt de maximale hypotheek van 325.000 euro niet overschreden.