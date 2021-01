Gemeente verhoogt maximale woningprijs voor starterslening

ALKMAAR - Het college van Alkmaar wil de maximale woningprijs voor startersleningen verhogen van 207.000 euro naar 248.000 euro. Dat komt neer op het bedrag voor een sociale-koopwoning. Deze wijziging gaat in per 1 maart 2021. "Starters zijn belangrijk voor de toekomst en de ontwikkeling van Alkmaar", reageert wethouder Wonen Paul Verbruggen.

De gemeenteraad besloot in 2019 om de maximale woningprijs voor een starterslening te verhogen van 175.000 euro naar 200.000 euro. Door indexatie is dit bedrag inmiddels 207.000 euro.

Er is echter nauwelijks aanbod van woningen onder dit bedrag door de gestegen woningprijzen. Dat is ook terug te zien in het aantal toegekende startersleningen. In 2019 ging het nog om 22 toekenningen, in 2020 waren het er 12.

Jaarlijkse indexatie

Om starters te blijven ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning, wordt de raad nu voorgesteld om de maximale woningprijs te verhogen naar het bedrag voor een sociale-koopwoning. In 2021 is dat een woning tot 248.000 euro . Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, voor het eerst op 1 januari 2022.