De keerzijde van sociale media: deze influencer wijst jongeren op de gevaren

De rellen die zich de afgelopen dagen in verschillende delen van Nederland voltrokken, blijven onze provincie tot nu toe aardig bespaard. Wat opvalt is dat vooral minderjarigen vaak bij die rellen betrokken zijn geweest. Ze dagen elkaar uit via sociale media en spreken daarop af om onrust te stoken. Hoe behoed je jongeren daarvoor? Jongerenwerkers in Noord-Holland weten wel met die vraag om te gaan en weten het in onze provincie rustig te houden.