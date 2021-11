Deze jongerenwerkers blijven alert op rellen: "We hebben sterke relatie opgebouwd"

De rellen die zich de afgelopen dagen in verschillende delen van Nederland voltrokken, blijven onze provincie tot nu toe aardig bespaard. In Rotterdam bestond het grootste deel van de aangehouden relschoppers uit jongvolwassenen, sommigen waren zelfs minderjarig. NH Nieuws sprak daarom met enkele jongerenwerkers uit Noord-Holland. Hoe kijken zij naar deze situatie, en verwachten zij soortgelijke rellen in onze provincie?

Ook sprak hij met hen over eventuele signalen dat ook in omgeving Edam-Volendam zich soortgelijke situaties als in Rotterdam kunnen voordoen. "We wonen, in tegenstelling tot de havenstad, in een kleine regio met een ons-kent-ons cultuur", zegt Rick. "Daarnaast hebben wij een sterke relatie met jongeren opgebouwd."

"Het is onderwerp van gesprek op dit moment. Zowel bij de jeugd als in de gesprekken met onze ketenpartners", vertelt Rick, jongerenwerker bij LINK Jongerenwerk in Edam-Volendam. Vanuit LINK heeft hij veel gesprekken gevoerd met jongeren op straat over wat zij op televisie hebben gezien.

De kans dat rellen van grootstedelijke aard zich ook in omgeving Edam-Volendam kunnen voltrekken, achten Rick en zijn team daarom heel klein. "Als jongerenwerkers weten wij precies wat er speelt. We zitten er bovenop en kunnen sneller schakelen."

Voorlichting op social media

Stichting Netwerk in West-Friesland zet extra in op online voorlichting. Zo proberen zij via sociale media de keerzijde van de rellen in onder meer Rotterdam te belichten. "We zijn veel op scholen te vinden en zijn de hele dag in gesprek met de jeugd", vertelt jongerenwerker Jerrol, jongerenwerker bij Stichting Netwerk Hoorn. "Zolang wij enigszins grip op de zaak kunnen houden, doen wij dat."

Zo waarschuwen Jerrol en zijn team jongeren alert te zijn op eventuele verleidingen via Whatsapp of Snapchat. "Wij drukken de jongeren op het hart goed na te denken over de keuzes die zij maken. Blijvend moeten zij zich afvragen: wat levert het mij op en wat zijn eventuele consequenties?"