'Code zwart' in jeugdzorg: zelfs suïcidale kinderen momenteel niet versneld geholpen

Medewerkers in de jeugdzorg leggen morgen hun werk neer. Honderden van hen zullen in een lichtjestocht naar het hoofdkantoor van Jeugdzorg Nederland lopen. Werkgevers, het Rijk en gemeenten zijn niet ingegaan op het ultimatum van de FNV over verbeteringen voor de jeugdzorg. En dat terwijl de situatie nijpend is volgens de vakbond.

Volgens de FNV is de situatie in de jeugdzorg alarmerend. Vanwege een hoge werkdruk is er een personeelstekort en lopen wachtlijsten steeds verder op voor jongeren en kinderen die dringend hulp nodig hebben. Er wordt zelfs al gesproken over een 'code zwart': zelfs suïcidale kinderen kunnen momenteel geen versnelde hulp krijgen. Jeugdzorgmedewerkers willen er met hun actie voor zorgen dat er goede afspraken in hun cao komen over het terugdringen van de werkdruk en een beter salaris. Van der Aar: "Dat jeugdzorg niet met een fatsoenlijk cao-bod komt en hiermee de boel op scherp zet, is onbegrijpelijk", zegt Maaike van der Aar, bestuurder van FNV Zorg & Welzijn. Gemeentelijke subsidies Daarnaast willen ze ook dat de 1,9 miljard euro die het Rijk voor volgend jaar aan de gemeenten beschikbaar stelt voor jeugdzorg, ook daadwerkelijk aan dat doel wordt besteed. Omdat het geld niet is geoormerkt, dreigt een groot deel van dit bedrag door gemeenten gebruikt te worden voor andere zaken. Tekst gaat verder onder het artikel.

Mascha Hornung uit Heerhugowaard is eigenaar van Praktijk LOS en werkt al 26 jaar in de jeugdzorg. In haar praktijk werkt ze onder andere met ouders en kinderen in complexe (v)echtscheidingssituaties. De extreem hoge werkdruk en lange wachtlijsten herkent ze zeker. Veel instellingen zijn volgens haar omgevallen vanwege een te lage subsidiëring vanuit de gemeente en kampen met een groot personeelstekort. Dit heeft volgens haar ervoor gezorgd dat gekwalificeerd personeel weg is gegaan of ziek werd. "Het is gewoon dweilen met de kraan open. Ik wil weer hulp verlenen en zelf de regie voeren en het hebben over de inhoud en niet over geld", vertelt ze aan NH Nieuws.

"Gemeentes willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten"

Sinds de transitie in de jeugdzorg, waarbij gemeentes verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg in hun gemeente, moeten instellingen veel meer werk doen voor weinig geld, legt Hornung uit. "Gemeentes willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten." Daarnaast zit er volgens haar geen gekwalificeerd personeel bij gemeentes, dat weet hoe het er daadwerkelijk aan toegaat in de jeugdzorg. Tekst gaat verder onder de foto.

Die 1,9 miljard euro is dan ook reuze welkom volgens Hornung. "Zodat werkgevers meer kunnen investeren in hun werknemers. We moeten nu iets doen. Dat verdient de jeugdzorg namelijk. Professionals en kinderen verdienen beter. We laten die 1,9 miljard euro niet aan onze neus voorbijvaren." Meer acties De lichtjestocht morgen is de start van een mogelijk meer acties, zegt Van der Aar. "Het is enorm teleurstellend dat dit nodig is, maar we zien geen andere opties. Zowel Rijk, gemeenten als brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland wijzen naar elkaar, maar er gebeurt helemaal niets om de problemen in de jeugdzorg op te lossen. En ondertussen mogen de ruim 32.000 medewerkers de brokken proberen te lijmen en zijn ok kinderen en ouders de dupe. Onacceptabel."