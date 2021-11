Alliander voorziet geen problemen met RES-plannen: "Wordt op elkaar afgestemd"

In september liet netbeheerder Alliander weten dat de afname op het elektriciteitsnetwerk in West-Friesland steeds beperkter wordt. Nu er ook een eerste versie van de Regionale Energietransitie (RES) op tafel ligt, neemt de druk toe. Toch voorziet de netbeheerder geen problemen. "De uitbreiding van het netwerk vraagt geld, tijd en een doordachte ruimtelijke inpassing."

Het elektriciteitsnetwerk in West-Friesland is tientallen jaren geleden aangelegd, vertelt woordvoerder Ceriel Thissen. "Van oudsher zijn de kabels in landelijke gebieden lang en dun, omdat daar tot voor kort relatief weinig vraag naar elektriciteit was." Maar die vraag is de afgelopen jaren fors toegenomen. De regio kampt met een ingewikkelde woningbouwopgave, waardoor de politiek hamert op een provinciale subsidie, zodat de woningbouw versnelt. Ook is er een toenemende vermogensvraag van onder meer zonneparken, windmolens en de glastuinbouw, zeker nu er ook een eerste versie van de RES op tafel ligt.

Toekomstbestendig

"Maar doordat in West-Friesland veel ruimte is, zien we hier nu juist veel ontwikkelingen op het gebied van het opwekken van duurzame energie. De vraag naar meer vermogen op de elektriciteitsnetten neemt hierdoor toe. Iets waar het elektriciteitsnet nog niet overal op is voorbereid", legt de woordvoerder uit.

Om die reden werkt Alliander aan een energie-infrastructuur die besteding is voor de toekomst. "De komende jaren zullen bestaande elektriciteitsstations worden uitgebreid, waaronder in Hoogwoud, Medemblik, Hoorn en Zwaagdijk. Daarnaast gaan we met de West-Friese gemeenten aan de slag met de bouw van drie nieuwe elektriciteitsstations", geeft Thissen aan. Waar de nieuwe stations moet komen, is nog onduidelijk. "We zijn nog in gesprek met de provincie en de West-Friese gemeenten."

Dit traject moet zorgvuldig worden uitgevoerd, waardoor het langer kan duren, vervolgt hij. "Gelet op de lange doorlooptijden, werken de partners die verbonden zijn aan de RES aan een uitvoeringsprogramma waarin de ambities uit de RES en de uitbreidingsplannen van Alliander de komende jaren op elkaar worden afgestemd. Concreet werken we dus toe naar een situatie in 2030 waarbij vraag en aanbod op elkaar zijn afgestemd."