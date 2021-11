Haarlemse Marleen wint verkiezing met afval suppen door de grachten

Tot Marleens grote verbazing werd er vanmorgen bij haar aangebeld door Hilmar Mulder, hoofdredacteur van de Libelle, die haar feliciteerde met de eerste prijs. “Ik had het natuurlijk gehoopt, maar absoluut nooit verwacht", zegt Marleen. “Er waren zoveel mooie initiatieven die dit jaar meededen. Ik ben apetrots.”

Anderhalf jaar geleden richtte ze met drie anderen SUPmission op. Daarmee vist ze kilo’s afval uit de grachten. “Ik sta elke keer weer versteld hoeveel vuilnis we vinden. Het is mooi om te zien dat het animo om te helpen ontzettend groot is. Het is een daarnaast ook een hele fijne manier van bezig zijn. Het is sportief en je bent buiten. en je doet iets goeds voor het milieu”

'Neem je afval mee naar huis'

Marleen voelde zich al langer geroepen om zich in te zetten voor een schonere en leefbaardere wereld voor iedereen. “Een vriendin van mij die vaak supt, zag hoeveel afval er in het water dreef. Toen hebben we besloten om al suppend afval uit het water te vissen. Maar het doel is ook om mensen bewuster te maken. Ik wil dan ook tegen iedereen zeggen: neem je afval mee naar huis na een middag picknicken in het park of varen op het water.”