Goedheiligman na lange reis weer aangekomen: "Sinterklaas weet Heerhugowaard altijd goed te vinden"

Na een jaar geduldig wachten kon Heerhugowaard zaterdag de Goedheiligman weer verwelkomen. Dat er echt op de Sint werd gewacht was al om 11:00 uur duidelijk: het Stadsplein stond al behoorlijk vol en de stemming zat er goed in.

Uiteraard bleek Sinterklaas in eerste instantie 'zoek'. Maar toen zijn staf eenmaal gevonden was duurde het niet lang voor hij samen met burgemeester Bert Blase op het balkon van het gemeentehuis verscheen. Op de vraag of de reis goed was verlopen reageerde Sinterklaas positief: "We zijn wel wat gewend natuurlijk en Sinterklaas weet Heerhugowaard altijd goed te vinden", vertelt Sint aan mediapartner Heerhugowaard Centraal.

Ook de burgemeester is blij dat de Sint er weer is en heeft een speciale 'Sintwens' dit jaar: "Ik hoop dat we goede verkiezingen hebben en dat kinderen hun ouders vragen om te gaan stemmen. Maar ik hoop natuurlijk vooral dat de Sint er dit jaar weer voor alle kinderen kan zijn."