Telstar-trainer Jonker na vuurwerkdebacle: "Zo maak je ze niet vaak mee"

Het duel in Velsen-Zuid werd na een half uur spelen stilgelegd, omdat 'fans' van ADO Den Haag van buiten het stadion vuurwerk naar binnen gooiden. "Het begon vandaag al met het bericht dat Trevor Doornbusch niet kon spelen. Dus wéér een keeperswissel. Dat is de zoveelste keer. En dan ook nog een onderbreking. Dat gebeurt ook niet alle dagen. En ik hoorde zelfs nog dat het dak in brand stond", vertelt Jonker over de vreemde wedstrijd.

Uiteindelijk was de 0-2 van Vicente Besuijen de beslissing in de wedstrijd. Jonker: "Gaandeweg kwamen we dichter bij een doelpunt. Maar eigenlijk kwamen we niet verder dan een schot in de korte hoek van Van Velzen. De hoekschoppen en voorzetten kwamen weer niet aan. Ik zou graag zien dat die een keer bij een speler van ons terecht komen. Dat is een bekend probleem. We krijgen dat niet voor elkaar."

Telstar blijft zestiende in de eerste divisie met zeventien punten na zestien wedstrijden. ADO Den Haag staat vijfde op zes punten van koplopers Excelsior en FC Volendam.