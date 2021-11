Justitie eist boete van 1.100 euro voor uitschelden van deelnemers lhbti-protest

De vrouw zou de demonstranten onder meer hebben uitgescholden voor 'hoerenzonen, vuile kankerhomo, kanker lesbienne en kankerlijers'. Daarnaast zou ze naar een demonstrant hebben gespuugd.

Volgens justitie hebben haar beledigingen en het spugen een discriminerend karakter. Naast het beledigen zou de vrouw een verslaggever en een cameravrouw hebben bedreigd door 'ik maak je af, ik maak je dood' en 'als je mij opneemt ben je dood' naar ze te roepen.

200 euro per belediging

Volgens justitie is een geldboete van 200 euro per belediging passend. De officier van justitie vroeg echter aan de rechtbank om de 40-jarige vrouw, gezien haar persoonlijke situatie te veroordelen tot een geldbedrag van 1100 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar voor de bedreiging en de belediging. Als ze de onvoorwaardelijke boete niet betaalt, moet ze volgens het OM twaalf dagen in hechtenis worden genomen.

De vrouw, die niet aanwezig was bij de inhoudelijke behandeling, gaf eerder aan gebruik te hebben gemaakt van haar vrije meningsuiting. "Maar daarbij moet je je wel moet houden aan de wettelijke spelregels", aldus de officier van justitie.