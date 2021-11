Vrijwel geen steun voor het voorrang geven van statushouders op woning

Statushouders die in aanmerking komen voor een woning moeten van Gemeentebelangen Purmerend achter aansluiten in de rij. In het laatste wijkdebat in aanloop naar de herindelingsverkiezingen in Purmerend en Beemster kreeg lijsttrekker Jordi Albers van Thijs Kroese van de Partij van de Arbeid het verwijt 'fabeltjes te vertellen'. "Die afspraken zijn gewoon landelijk geregeld."

In het NH Nieuwspanel blijkt dat er onder Purmerenders en Beemsterlingen vrijwel geen steun is voor het voorrang geven van statushouders. Op een schaal van één (helemaal oneens) tot vijf (helemaal eens) was de uitslag 1,4.

Albers van Gemeentebelangen Purmerend voelt zich gesteund door vele gesprekken die hij voerde met kiezers die aangaven het niet eerlijk te vinden dat statushouders voorrang krijgen. "Ze wachten al zo lang. De minimale wachttijd voor een sociale huurwoning is twaalf jaar. Als een statushouder dan voorrang krijgt… het schuurt wel. Wij willen ook dat die een plek krijgen, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar voor Purmerenders willen we dat ook."

Verplicht

"We zijn landelijk verplicht om een aantal statushouders op te nemen", zegt Manja van der Weit van de lokale VVD. "Daar kunnen we niet zoveel aan doen. We zullen dan moeten kijken naar creatieve vormen, zoals tijdelijke woningen. Maar roepen nu: 'dat doen we niet', dat is populistische verkiezingspraat."

Kroese van de Partij van de Arbeid stipte aan dat er vaak gedacht wordt dat alle woningen die vrijkomen naar statushouders of vluchtelingen gaan. "Dat is niet aan de orde. Er werden in 2019 achthonderd woningen verhuurd, ongeveer vijftien daarvan gingen naar statushouders (in het debat sprak Kroese van maximaal zestien, red.). Dat zijn er vijftien die pijn doen, want ik snap echt het gevoel van 'waarom moet ik wachten?'"

Toch wil de Partij van de Arbeid voldoen aan de landelijke afspraken: "We verlangen van mensen die hier nieuw komen dat ze onderdeel worden van onze samenleving. Dan moet je ze ook een goede plek geven."