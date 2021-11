Wil Purmerend een wethouder met boerenverstand na fusie?

Er zijn nog maar een handjevol boerenbedrijven in de marktstad Purmerend, maar na de fusie met de Beemster zijn dat er in een klap bijna 200. De Stadspartij Purmerend-Beemster Polder Partij pleit daarom voor een wethouder agrarische zaken als de twee gemeenten in 2022 gefuseerd zijn.

De boerenbedrijven in de Beemster liggen allemaal in Unesco-gebied en daar gelden speciale regels. "Het werelderfgoed kan alleen maar bestaan met de agrarisch ondernemers", stelt Barbara Jonk van de Stadspartij Purmerend-BPP. Dat wringt volgens haar en daarom wil zij een agrarische wethouder.

Lijsttrekker André Fleeré van Groep HOP is het daar mee eens. "Je krijgt toch te maken met een andere gemeente. En dan moet je niet de 'stoere jongen' gaan uithangen. Trek er iemand bij die er verstand van heeft. We hebben ook een wethouder binnenstad Purmerend gehad."

Symbolische handreiking

De PVDA is niet tegen een wethouder agrarische zaken. Wethouder Thijs Kroese kan zich het symbool en de handreiking voorstellen, maar denk dat er meer nodig is. "Het is een mooi symbool, maar we hebben ook geen wethouder marktzaken terwijl we een marktstad zijn"

Barbara Jonk wil het zeker geen handreiking noemen. "Die boeren hebben dat echt nodig. De Beemster heeft familie bedrijven die al heel lang bestaan en daarvoor denken wij dat dit een goed idee is."