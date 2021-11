GGD opent vaccinatielocatie station Haarlem voor meer capaciteit boosterprikken

GGD Kennemerland opent in december een vaste vaccinatielocatie in de buurt van station Haarlem omdat er meer capaciteit nodig is vanwege de boosterprikken. Vanaf 6 december begint de GGD met prikken van de boostervaccinaties.

Adobe Stock

Waar de nieuwe priklocatie precies komt, is nog niet bekend. De GGD maakt dit pas bekend als de buurtbewoners geïnformeerd zijn. Mensen uit de regio kunnen bij deze locatie terecht voor boosterprikken en voor hun eerste en tweede vaccinaties. De GGD Kennemerland vaccineert nu alleen bij tijdelijke pop-up priklocaties in de regio. Met een vaccinatiebus rijdt de GGD in de regio rond om mensen te informeren en gratis te laten prikken. De vaccinatielocatie die eerste bij het Kennemer Sportcentrum zat, is in september gesloten.

Rode Kruis Het Rode Kruis schaalt de Covid hulpverlening in heel Noord-Holland op. De snel stijgende coronabesmettingen is aanleiding voor de organisatie om fors op te schalen. Om aan alle verwachte hulpvragen te kunnen voldoen zijn nog zeker honderdvijftig extra vrijwilligers nodig in de provincie.