Vaccinatiegraad per wijk: Meerwijk laagst, Houtvaartkwartier hoogst

Het aantal volledig gevaccineerden (15 jaar en ouder) ligt in deze buurten rond de 60 procent. Dat is fors lager dan het landelijke vaccinatiecijfer: van alle Nederlanders heeft inmiddels 81 procent beide prikken gehad.

Overigens wordt dit landelijk gemiddelde in geen van de Haarlemse wijken gehaald. In het Houtvaartkwartier is 79 procent gevaccineerd, iets meer dan in het Te Zaanenkwartier (78 procent).

Tekst loopt door onder de kaart. Klik op een wijk om de cijfers te bekijken.

In kaart: vaccinatiegraad per wijk