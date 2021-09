Hoge vaccinatiegraad vooral in dorpen rond Haarlem

In Haarlem is 69 procent volledig gevaccineerd en ook in Zandvoort is dat percentage vergelijkbaar: 71 procent. Landelijk is 77 procent van de bevolking volledig gevaccineerd.

In Haarlem heeft 80 procent van de volwassenen één prik gehad. Van de twaalf- tot zeventienjarigen is in Haarlem 50 procent deels gevaccineerd en 36 procent volledig.

Hoger dan in de stad

Ook dat percentage is hoger in gemeenten rond Haarlem: van de twaalf- tot zeventienjarigen is in Bloemendaal 65 procent gedeeltelijk gevaccineerd en 46 procent volledig. In Heemstede is dat zo'n beetje gelijk.

Van de twaalf- tot zeventienjarigen is daar 65 procent deels gevaccineerd en 47 procent volledig. In Zandvoort is van de twaalf- tot zeventienjarigen 44 procent deels gevaccineerd en 31 procent volledig.