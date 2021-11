Super-Oranjefan bezocht al zeventien WK's en EK's, maar boycot Qatar

Andijker Ab van 't Hof bezocht al zeventien EK's en WK's, maar naar het WK in Qatar wil hij niet toe. "De vrouwenrechten, hoe de stadions gebouwd zijn. Er is zoveel fout gegaan." En dus blijft de super-Oranjefan dit keer thuis.

Het begon voor de 73-jarige Ab ooit in 1974 tijdens het WK in Duitsland, waar hij Nederland uiteindelijk in de finale zag verliezen van het gastland. Dat was het moment dat de oranjekoorts toesloeg. Behalve het WK in Argentinië in 1978 bezocht hij alle toernooien waar het Nederlands voetbalelftal aan meedeed. "Ik ga altijd verkleed als vrouw en ben herkenbaar aan mijn tieten", omschrijft hij zijn outfit.

Doden bij bouw stadions

Dus zou je verwachten dat, nadat Oranje zich gisteravond plaatste voor het WK voetbal, hij al druk bezig zou zijn om kaartjes te bemachtigen, maar niets is minder waar. Dat zeker 6.500 arbeidsmigranten om het leven kwamen bij het bouwen van de stadions in Qatar, zit hem dwars.

Ab wil anderen niet oproepen om ook niet te gaan. "Ik weet dat er meer fans niet gaan, maar de keuze is aan de mensen zelf. Ik heb mooie avonturen meegemaakt, zoals in de Verenigde Staten, Brazilië en Zuid-Afrika, noem het maar op. Maar Qatar, nee."

Geen oranjefontein

Wat hij wel gaat missen, is de sfeer tijdens de toernooien. "Dat is toch anders dan thuis voor de televisie", vertelt Ab. Ook geen Oranjefonteinen, het kenmerk van de supporter. "Ik heb een middel om fonteinen oranje te laten kleuren. Daar ben ik in Engeland voor opgepakt, in Brazilië ook, maar ik werd altijd weer vrijgelaten", vertelt hij lachend. "In Qatar ben ik bang dat ik opgepakt word en niet meer terug kom."

Dus nu maar op zoek naar een fontein in Andijk? "Die zijn er niet. Maar ik weet nog wel een paar fonteinen waar het gaat gebeuren, mocht het (red. oranje kleurpoeder) overblijven. Want het gaat niet de vuilnisbak in."

Geen twijfels

Het definitief plaatsen van Nederland voor het WK heeft hem niet aan het twijfelen gebracht. "Nee, absoluut niet. Ik heb er goed over nagedacht. Naast de vrouwenrechten en de doden bij de stadions, vind ik het ook veel te heet. De hele dag zweten, dat is niks voor mij."