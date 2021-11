De Peiling: Ik hoop dat Oranje naar het WK gaat, ondanks roep om boycot Qatar

Het is erop of eronder voor het Nederlands Elftal vanavond: dwingt de ploeg van Van Gaal in een lege Kuip tegen Noorwegen kwalificatie aan het WK in Qatar af? De discussie over mensenrechten in Qatar is niet nieuw, maar door de eindfase van de kwalificatie wel weer actueel, net als de oproep om het toernooi om die reden te boycotten. Wat vind jij? Moet Oranje bij kwalificatie 'gewoon' naar het Midden-Oosten?

Het Nederlands Elftal verzuimde zich afgelopen zaterdag al te plaatsen voor het WK. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal gaf de 0-2 voorsprong in de slotminuten weg tegen Montenegro en de wedstrijd eindige in 2-2. Door het gelijkspel komt het voor Nederland dus aan op de laatste wedstrijd vanavond tegen Noorwegen.

Als de ploeg van Van Gaal wint, is deelname aan het WK in Qatar volgend jaar zeker. Bij een gelijkspel lijkt kwalificatie ook zo goed als zeker, tenzij Turkije met meer dan veertien doelpunten verschil van Montenegro wint. Bij verlies is de kans op rechtstreekse deelname aan het toernooi vrijwel uitgesloten. Mogelijk volgt dan nog een herkansing via de play-offs.

Het wordt dus billenknijpen vanavond voor Oranje. Als ze een ticket bemachtigen, zou het na het mislopen van het WK 2018 in Rusland het eerste wereldkampioenschap zijn sinds het succesvolle toernooi van 2014 in Brazilië.

Qatar boycotten

Al een tijd hangt de discussie of het WK in Qatar niet moet worden geboycot. Arbeidsmigranten, vooral uit Zuid-Oost Azië, werken sinds 2010 in slechte omstandigheden aan acht stadions. Volgens The Guardian zijn er ruim 6500 buitenlandse arbeiders overleden. Veelal zonder ziekteverschijnselen, mogelijk door uitputting.

Al eerder liet het Nederlands Elftal weten bij plaatsing naar het WK te gaan. De trainer en voetballers willen net als de KNVB voor verandering zorgen door aandacht te schenken aan de mensenrechtenschendingen in het gastland. Op 9 en 10 december gaat daarom de voetbalbond opnieuw naar Qatar om daar met verschillende organisaties te spreken die zich bezighouden met de mensenrechten.