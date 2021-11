Koningin Máxima opent gerestaureerd Pieter Teylers Huis

Pieter Teyler leefde van 1702 tot 1778 en had een grote belangstelling wetenschap en kunst. Hij liet zijn vermogen, huis en wetenschappelijke verzameling na aan een stichting met als doel om 'het leven van iedereen te verbeteren'. Zes jaar na zijn overlijden, in 1784, werd het Teylers Museum geopend. Het geldt sindsdien als het oudste museum van Nederland.

Vanaf 5 december voor publiek open

Sinds 2013 wordt het voormalige woon- en werkvertrek van Pieter Teyler zo goed als mogelijk in authentieke staat hersteld. Enkele ruimtes van het statige pand aan de Damstraat behoren tot de best bewaarde historische interieurs van Nederland uit de achttiende eeuw. Vanaf 5 december is het publiek welkom om alle pracht en praal met eigen ogen te komen bekijken.

In maart vertelde Marjan Scharloo, directeur van het Teylers Museum, aan mediapartner Haarlem 105 wat er allemaal bij de restauratie van het Pieter Teylers Huis komt kijken